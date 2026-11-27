Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin gelir durumlarının iyileştirilmesine yönelik talimatıyla başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün gerçekleştirilecek toplantıda tüm seçenekler değerlendirilerek düzenlemenin çerçevesi netleştirilecek. Toplantıya, ekonomi yönetiminin yanı sıra AK Parti'nin parti ve grup yöneticilerinin katılması bekleniyor. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda hazırlanan zam alternatifleri ve etki analizleri ele alınacak. Emekli aylıklarındaki artışın seyyanen mi yoksa oransal mı yapılacağına, hazırlanan maliyet analizleri ışığında karar verilecek. Hangi formül üzerinde uzlaşılırsa uzlaşılsın, en düşük emekli aylığının 30 bin lira seviyesine yükseltilmesi amaçlanıyor. AK Parti kurmayları, bütçedeki yaklaşık 700-800 milyar liralık kaynağın emekliler arasında adil bir şekilde dağıtılmasını hedeflediklerini ifade ediyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Partili kurmaylar, mevcut sistemdeki prim adaletsizliğine dikkat çekerek şunları kaydetti: "En düşük emekli aylıklarında yapılan önceki düzenlemeler nedeniyle 3 bin 600 gün prim ödeyenlerle asgari ücretten 7-8 bin gün prim ödeyenler aynı aylığı alıyor. Bu durum sistem açısından büyük bir sorun teşkil ediyor; çünkü çalışmaya devam edip daha fazla prim ödemenin bir anlamı kalmıyor." Yeni düzenlemenin bu adaletsizliği de giderecek şekilde kurgulanması planlanıyor. Toplantıdan çıkacak sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve nihai karar Erdoğan tarafından verilecek. Ardından hazırlanacak yasa teklifi TBMM Başkanlığına iletilecek.

YILBAŞINDAN ÖNCE YASALAŞACAK

TBMM Genel Kurulunda 7 Aralık'ta başlayacak 2027 yılı bütçe görüşmeleri 20 Aralık'ta tamamlanacak. Emekli düzenlemesini içeren yasa teklifi bu tarihin hemen ardından Genel Kurul gündemine alınarak yılbaşından önce yasalaştırılacak. Böylece emekliler, hem enflasyon farkını hem de yapılacak ek iyileştirmeyi ocak ayı maaşlarında alabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör