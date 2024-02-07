Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliye bayram müjdesi verdi. Işıkhan, "Bayram ikrâmiyesinin artırılmasına ilişkin talepler var. Cumhurbaşkanımızın takdirine sunduktan sonra gerekli adımları atarız. Bu adımı da atmaya hazırız" dedi. Katıldığı bir televizyon kanalında gündem ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan, emeklilerin elini rahatlatan bayram ikrâmiyesi ödemelerinin AK Parti hükümeti döneminde başladığını ve 5 yıllık süre zarfında ödemenin iki bayram için toplam 2 bin liradan 4 bin liraya yükseltildiğini hatırlattı. Vedat Işıkhan, "Son olarak Cumhuriyetin 100'üncü yılında emeklilerimize bir seferlik 5 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Biz her zaman emeklilerimizin yanında olduk" dedi. Bu seneki bayram ikrâmiyelerinin tutarına ilişkin merakla beklenen soruyu yanıtlayan Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikrâmiyesinin artırılmasına yönelik talebi var. Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek ile görüşeceğiz. Cumhurbaşkanımızın takdirine sunduktan sonra da gerekli adımları atarız. Bu adımı atmaya hazırız" yanıtını verdi.Bakan Işıkhan, bu yılı "Emekliler Yılı" olarak adlandırdıklarını ve bu kapsamda söz konusu kesime yönelik faaliyetlerin çeşitlenerek artacağını da müjdeledi. Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin sağlığı, refahı, huzuru, güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle onların refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Kendilerine konaklamadan giyime, sağlıktan ulaşıma kadar birçok faaliyette ayrıcalık ve öncelik vereceğiz. Arka planda yatan hedef, ahde vefa. Onlar için özel bir yıl olacak onlar için" şeklinde konuştu.SSK ve Bağkur'lu olmak üzere emeklilere ödenecek toplam fark tutarını da paylaşan Işıkhan, "SSK'lı 10 milyon 798 bin 98 emeklimize, Bağ-Kur'lu 2 milyon 861 bin 770 emeklimize fark tutarlarını yatıracağız. Toplam 13 milyon 660 bin 868 kişiye 15 milyar 845 milyon 280 bin 523 lira fark ödemesi yapacağız" bilgisini paylaştı.Bakan Işıkhan, EYT düzenlemesinden faydalanan kişi sayısının ise yaklaşık 2 milyon olduğunu dile getirerek, "950 bin EYT emeklisi vatandaş tekrar çalışma hayatına döndü. EYT'de süreç devam ediyor. 2024 yılının sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.Ev kadınlarına prim desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden olduğunu dile getiren Işıkhan, bu konuda çalışmaların sürdüğünü ve mutlaka hayata geçirileceğini dile getirdi. ANKARADEPREM bölgesindeki sağlık hizmetleri ve ödenekler konusunda hiçbir aksama olmadığını vurgulayan Işıkhan, "Bölgede istihdamımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdik. İllerimize 13 milyar 749 milyon liralık ödenek tahsis ettik. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı" dedi.