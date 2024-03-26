Emeklileri rahatlatacak indirimler geliyor

2024 yılını 'Emekli Yılı' ilan eden, yılbaşında maaşlara yüzde 49.25 zam yapan, bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran hükümet, özel indirim kampanyalarıyla da emekliyi rahatlatmayı amaçlıyor. Önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın müjdesini verdiği PTT'den Tarım Kredi'ye, Türk Hava Yolları'ndan demir yollarına, GSM operatörlerinden zincir marketler ve giyim mağazalarına kadar birçok kurumun başlatacağı indirim kampanyalarının detayları yavaş yavaş netleşmeye başladı. İlk adımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri atıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı kurumlarda indirimler art arda yürürlüğe girecek. Tarım Kredi Kooperatifleri de emeklilere özel indirim kartları çıkarmayı planlıyor. İşte detaylar…PTT de emeklilerle için kampanyalar hazırlıyor. Bakanlığa bağlı şirketlerden maaş alan emeklilere PTT Kart ile yaptıkları alışverişlerde; gıda ve giyim gibi harcamalarında nakit ücret iadesi yapılıp, PTT Kargo hizmetlerinden de yüzde 20 indirimli yararlanmaları sağlanıyordu. Bakanlık, bunu tüm vatandaşlara yaygınlaştırmayı planlıyor. Ayrıca, emekliler bakanlığa bağlı şirketlerin bünyesinde bulunan misafirhanelerde yüzde 50, lokal-alakart restoranlarda ise yüzde 20 indirim uygulanarak PTT personeli fiyatlarından yararlandırılacak. Maaşını PTT'ye taşıyanlara, tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanma ve maaşlarını evlerinde almaları gibi birçok avantaj sağlanacak.Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı sosyal tesislerini de emeklilere açacak. Emekliler sosyal tesislerden yüzde 50'ye varan oranda indirimli olarak yararlanabilecek.TÜRK Hava Yolları geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü yolcular için 16 Nisan'a kadar alacakları biletler ile 8-16 Nisan arasındaki yurtiçi uçuşlarında yüzde 25 indirimli seyahat edebileceklerini açıklamıştı. THY yetkilileri, emekliler için de yurtiçi ve yurtdışı indirimleri konusunda çalışmalar yapılabileceği mesajını verdi.İletişim hizmetlerinde de emeklilere yönelik indirimlerin uygulanması için tedbirler alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, engelli, gazi ve şehit yakınları için uygulanan yüzde 25 ek indirim uygulanmasının benzeri bir avantajın hayata geçirilmesini de mobil operatörlerden talep etti. Mobil iletişim hizmetlerinde emekliler için indirim uygulanması da sağlanacak.Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri de emeklilerle ilgili hazırlıklara başladı. Türkiye genelindeki 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında emeklilerin kullanılacağı özel bir kart çıkarılması planlanıyor. Bu kartla emekliler haftanın belirli günlerinde belirli ürünleri ek indirimlerle alabilecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak tüm ulaşım ve iletişim hizmetlerinde emeklilere yönelik bir dizi indirim ve ayrıcalık sağladıklarını açıkladı. Buna göre, demiryollarında seyahat edecek tüm emeklilere yüksek hızlı trenler dâhil tüm ticari hatlarda yüzde 10 indirim uygulanacak.