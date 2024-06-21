Emeklilerin de tercihi YHT! 62 bin emekli indirimden faydalandı





"62 BİN EMEKLİMİZ TRENLERDEKİ YÜZDE 10 İNDİRİMDEN FAYDALANDI"

Çalışma hayatına bir ömür veren emeklilerimizin maddi yükünü hafifletmeyi, sosyal ve kültürel yaşama katılmalarını sağlamayı amaçladığımız yüzde 10 indirim kampanyasından 1 Nisan'dan bu yana 62 bin emekli vatandaşın faydalandığını ifade edem Bakan Uraloğlu, "Akıl ve alın terleriyle ülkemize hizmet eden emeklilerimiz, seyahatlerinde ağırlıklı olarak yüksek hızlı trenleri tercih ediyor. İndirimi başlattığımız Nisan ayının başından bu yana yüksek hızlı trenlerle 37 bin 500, anahat trenleri ile 10 bin 321, bölgesel trenlerle ise 14 bin 240 emeklimiz yolculuk yaptı." dedi.