Emeklilerin zam farkı bu hafta hesapta

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin ek zam farkları bu hafta hesaplara geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına gönderilen yasa teklifinin bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu zam farkını hesaplara yatırmaya başlayacak. Yapılacak ek ödeme yaklaşık 50 milyar lira olacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ek zammın bu hafta içinde yatırılacağı mesajını vererek, esnafın prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesine yönelik vaadi de yerine getireceklerini söyledi. Emeklilere ek zam öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la toplantı yaptıklarını kaydeden Bakan Işıkhan, "SSK, Bağkur emeklilerimize benzer oranda artış yapılması kararı verildi. Ben dün aday tanıtımındaydım, emeklilerimizin büyük bir kısmında memnuniyet gördüm. Ben çok olumlu görüyorum" dedi. EYT kapsamında 2 milyon kişinin emekli olduğunu anımsatan Bakan Işıkhan, "Şu anda 16 milyon emeklimiz var. Emekliliğe hak kazandığı belgesini aldıktan sonra direkt SGK'ya başvuruyorlar. EYT kapsamında emekli olup çalışmak isteyen 30 gün içerisinde özel sektöre dönen çalışanlarımıza destek veriyoruz" diye konuştu.Sosyal Güvenlik Kurumu bu hafta ek zamları hesaplara aktaracak. Kök aylıklar da ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. 6 bin 900 lira kök aylığı yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira olacak. Yine kök aylığı 7.500 lira olanın aylığı da 11 bin 193 liraya çıkacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira olacak.366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ- Kur emeklisinin aylığı 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya çıkarken bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak.