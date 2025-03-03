Emeklinin %7.42 zammı kesinleşti

Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisi bayram ikramiyelerini almaya hazırlanırken açıklanan şubat ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte temmuz zammına da bir adım daha yaklaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, geçtiğimiz Ocak ayında, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artış yansıtılmıştı. Bu oran en düşük emekli aylığı ödemesine de uygulanmış, taban aylık 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmişti.

Böylece tüm SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin geliri yüzde 15.75 artmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir zam da Temmuz'da yapılacak. Temmuz ayında kök aylıklara, 2025'in ilk yarısındaki enflasyon oranında artış yansıtılacak. Bu artış merakla beklenirken, önemli bir ipucu da geldi. TÜİK, ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03 olarak açıklamıştı. Şubat'ta da TÜFE yüzde 2.27 artış gösterdi. Böylece Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 7.42 olarak gerçekleşti. 2 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7.42 artış oluşurken, geriye 4 veri daha kaldı.