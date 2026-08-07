Emeklinin maaş farkı yatıyor

En düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından oluşan aylık fark ödemeleri bugün hesaplara yatıyor. Emekliler, oluşan fark ödemelerini bugün itibarıyla aylıklarını aldıkları ilgili banka hesaplarından çekebilecek. Halen 20 bin TL olan emeklilerin hesabına bugün 3 bin 552 lira yatacak. 23 bin 552 liraya çıkacak en düşük emekli aylığından kök maaşı 16 bin 920 liranın altında kalan 5.1 milyon kişi yararlandı. Bütçeye etkisi 79.3 milyar TL olarak hesaplandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz ayı zam farklarının temmuz sonundan (24 Temmuz) itibaren ödenmeye başlanacağını duyurmuştu. Bu kapsamda aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, üçer aylık dönemler halinde alanlara ise ödeme grubuna göre 1, 2 veya 3 aylık maaş farkı tahakkuk ettirildi.