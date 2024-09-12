Emekliye enflasyona göre zam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik enflasyona karşı koruyucu adımlar atıldığını belirterek, "Bütçemizin imkânlarını sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduk. 2025 yılı ocak ve temmuz dönemlerinde, enflasyon gelişmelerine bağlı olarak zamlar yapılacak" dedi. 2024 yılı boyunca enflasyonun yüzde 41.5 seviyelerinde olmasının beklendiğini hatırlatan Yılmaz, bu yıl emekli maaşlarına enflasyon oranının iki katı oranında zam yapıldığını söyledi. Ayrıca, bayram ikramiyelerinin de artırıldığını belirterek, emeklilere yönelik sosyal imkanların genişletilmesine devam edeceklerini ifade etti.Anadolu Ajansı söyleşisinde konuşan Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın (OVP) temel amacının enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek ve fiyat istikrarı sağlamak olduğunu bildirdi. OVP'de büyüme ve enflasyon tahmininin çeliştiği eleştirilerine de yanıt veren Yılmaz, "Enflasyonu düşürürken, bir miktar büyümeden fedakârlık etmek durumunda kalabilirsiniz. Esas itibarıyla, büyüme ve enflasyon arasında temel bir çelişki yok. Kısa vadede bazı zorluklar olsa da orta ve uzun vadede bu ikisi arasında bir çelişki görmüyorum" diye konuştu.Amaçlarının orta vadede hem enflasyonu hem de faizleri düşürmek olduğuna işaret eden Yılmaz, bunun 2013'te başarıldığını, anılan dönemde enflasyonun 6, faizlerin de 4.5 civarında seyrettiğini anımsattı. Yılmaz, "Türkiye'nin tecrübeli güçlü bir liderliği ve kadroları var, dolayısıyla tekrar bunu yapmamak için hiçbir sebep yok, planımız ortada. TCMB bu amaçlar çerçevesinde araç bağımsızlığına sahip. Önümüzdeki dönem enflasyonun ana eğiliminin nasıl gittiğine, beklentilerin nasıl geliştiğine bakacaktır, kararını ona göre oluşturacaktır" dedi.Tüketim üzerinden değil, daha çok üretim üzerinden büyüme stratejisi uyguladıklarını anlatan Yılmaz, "Büyümenin nimetlerini bütün toplumsal kesimlere yaymak istiyoruz" mesajı verdi.Enflasyonu düşürmenin gelir dağılımını da iyileştirici faktör olduğunu belirten Yılmaz, vergileri ve harcamaları yaparken de dar gelirli kesimleri, geniş kesimleri gözeten anlayışla hareket ettiklerini, bunun da gelir dağılıma etkilerini göreceklerini vurguladı. "Geliri yüksek kesimlere prensip olarak sübvansiyon vermememiz lazım. Bunun yerine dar ve orta gelirli kesimleri hedeflememiz gerekli" diyen Yılmaz, gelecek dönemde devlet desteklerini dar gelirli kesimlere odaklamanın genel politikaları olacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de şu an yaşanan seçimsiz dönemin altın kıymetinde olduğunu belirterek, "Bu fırsat penceresini erken seçim söylemleriyle, siyasi polemiklerle, halkın gerçek gündeminden uzak söylemlerle gölgelemeye çalışanların bu ülkeye fayda getirmediğini düşünüyorum" diye konuştu.Yılmaz, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili olarak da şöyle konuştu: "Bütün kurumlarımızla, bütün gücümüzle bu olayın faillerini ortaya çıkarıp, netleştirip hak ettikleagerekiyorsa yapacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Bizzat takipçisi olacağım' dedi. Bu çok önemli."CumhurbaşkanıYardımcısı Cevdet Yılmaz, tarımı stratejik sektör olarak gördüklerini belirterek, "Planlı üretim kavramıyla hareket ediyoruz. Tarım desteklerine güçlü şekilde devam edeceğiz" dedi.