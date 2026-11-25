Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emeklilere yönelik yeni düzenleme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yılmaz, teknik çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüldüğünü bildirdi. Yılmaz, "Emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış yapılacak" dedi.

PRİM VE YAŞ KRİTERİ

Yılmaz, düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'in takdirine sunulacağını açıkladı. Yılmaz, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK başta olmak üzere ilgili kurumların çalışmayı yürüttüğünü belirtti. Düzenlemenin temel esaslarına ilişkin daha önce de açıklamalarda bulunduklarını hatırlatan Yılmaz, prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin önemli unsurlar olduğunu vurguladı. Farklı yöntem ve alternatifler üzerinde durulduğunu kaydeden Yılmaz, "Hepsinde de esas olarak enflasyonun üzerinde emeklimize bir iyileştirme yapmak ve bunu hakkaniyetle, adaletle gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.





YILBAŞINDAN ÖNCE MECLİS'TE

ÇALIŞMANIN henüz tamamlanmadığını belirten Yılmaz, teknik değerlendirmelerin sonuçlanmasının ardından düzenlemenin Meclis'in takdirine sunulacağını söyledi. Alternatifler netleşmeden teknik ayrıntılara girmesinin doğru olmayacağını ifade eden Yılmaz, düzenlemenin özünü ise "Emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış" sözleriyle açıkladı. Yılmaz, düzenlemenin takvimine ilişkin soruya da yanıt vererek, bütçe görüşmelerinin Meclis'te devam ettiğini hatırlattı. Yılmaz, "Yılbaşından önce demek daha doğru" diyerek düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör