Emekliye hem maaş hem ikramiye

16 milyon emeklinin merakla beklediği müjde geldi. Hükümet, Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyelerini ve maaşlarını yatıracak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı.Haziran ayında emeklilere yapılacak maaş ödemeleri bayram nedeniyle erken tarihe çekilirken, maaşlara 3 bin TL ikramiye eklenmesi kararlaştırıldı. Emekliler, haziran ayı maaşlarını bayram öncesinde, 10-14 Haziran tarihleri arasında alacak.Türkiye'deki emekli sayısının çok fazla olması nedeniyle, bankacılık sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla ödemeler emeklilerin statülerine göre belirli tarihlere dağıtılacak.Bu kapsamda, maaş ve ikramiye ödemeleri ilk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine yapılacak. Ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL'ye çıkarılan ikramiye de hesaplara yatırılacak.Maaş zam döneminde emeklilerin ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Her iki bayramda verilen bayram ikramiyesi de 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi.İkramiye ödemelerinden dul ve yetim maaşı alanlar da maaş hisseleri oranında ödeme alacak. Yüzde 75 oranında maaş alana 2 bin 250 TL, yüzde 50 oranında maaş alana 1.500 TL, yüzde 25 oranında maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak. Aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalığı olan kişilere de iş göremezlik geliri derecesine göre ikramiye ödemesi yapılacak. İki dosyadan maaş alan kişiler ise en yüksek dosyalarına göre ikramiye ödemesi alacak.Kendi maaşı olan ve vefat eden eşinden yüzde 50 oranında emekli maaşı alan kişi 3 bin TL ikramiye ödemesi almaya hak kazanacak.Aynı zamanda EYT başvurusu yapacak kişilerin de emekli ikramiyesinden faydalanabilmesi için en geç 31 Mayıs tarihine kadar emeklilik işlemlerini tamamlaması gerekiyor. 1 Haziran tarihi itibarıyla başvuru yapanlar önümüzdeki sene ikramiye almaya hak kazanacak.İkramiye 2018'de her bayramda 1.000 lira olarak verilmeye başlandı. 2021'de bu rakam bin 100 TL'ye, 2023'te 2 bin TL'ye çıkarıldı. Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye yükseltildi. SGK, bu Ramazan Bayramı'nda 15.3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41.3 milyar lira ikramiye ödemişti.