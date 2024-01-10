Emekliye ilave zam haftaya Kabine’ye gelecek

Milyonlarcaemeklinin merakla beklediği ilave zam konusunda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi. Güler, "Etki analizleri, bütçe imkânları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir. Önemli olan bütçe imkânlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, ön görüşmeyi yaptık" dedi. Güler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücrete işveren desteği gibi konuları içeren 7-8 maddelik paketin içinde bu konunun da değerlendirilebileceğini söyledi. Memur emeklilerine yüzde 49.25, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yüzde 37.57 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli maaşı mevcutta 7.500 lira olarak ödeniyor. Yapılacak değişikliklerle birlikte en düşük emekli maaşına da artışın gelmesi bekleniyor.SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşını çekebiliyor. Bu tarihlere zam düzenlemesi yetişmezse farkın ayrıca yatırılması için tarih belirlenmesi bekleniyor.Öte yandan EYT kapsamında geçen yıl 2 milyona yakın vatandaşa emekli aylığı bağlanırken ocak ayı itibarıyla koşulları yerine getirenler için ikinci tur başvuruları da başladı. İlk defa sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olan kadınların tamamı 20 yıllık sigorta süresini doldururken, EYT'li erkeklerin de tamamı 8 Eylül 2024 itibarıyla 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak.EYT kapsamında 1.8 milyona yakın vatandaş daha emeliliğe hak kazanacak. Sadece EYT'liler değil normalde emekliliğe hak kazananlar ile borçlanarak emeklilik süreçlerini erkene çekenlerle birlikte bu sayı 2 milyonu geçecek. Geçen yıl emekli olan EYT'lilere vergi muafiyeti de bu yıl başladı. İster nisanda isterse aralıkta emekliliğe hak kazanılmış olsun muafiyet aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren geçerli olacak. Vergi muafiyeti için brüt 200 metrekareyi aşmayan konutta kendisinin oturma zorunluluğu bulunmuyor. Kiraya vererek oturduğu evin kirasını karşılayan, çocuğunu oturtan da yararlanabiliyor. Emekli olup sürekli ikamet edelin tek yazlık için de vergi ödenmeyecek. EYT'liler bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmadıysa gelecek yıldan itibaren muafiyetten yararlanacak. ANKARA