Emekliye refah paketi geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "emekli refahının arttırılmasına" ilişkin paketin mayıs ayı başında özel lansmanla açıklanacağını kaydetti. Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, "2024 emekliler yılı olarak ilan edildi. Bu konuda çalışmalar var mı?" sorusu üzerine, birçok bakanlık ve özel sektör kuruluşu ile hazırlanan protokoller üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu konularda belli bir noktaya geldiklerini söyledi. Işıkhan, yakın zamanda basın mensuplarını da davet edip bu konuda bir lansman gerçekleştireceklerini belirterek, "Yaklaşık 15-20 gün içerisinde elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek her çalışmayı paylaşacağız" diye konuştu.Emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna Işıkhan, "Yok, hayır. Özellikle emeklilerin refahlarının artırılması benim en temel sorumluluğum. Sadece ekonomik refahtan değil sağlık ve diğer boyutları da düşünmemiz lazım. Bu çerçevede emekliler yılını gerçekleştireceğiz" karşılığını verdi. Işıkhan, "Asgari ücrette bir ara zam beklentisi olmalı mı?" sorusu üzerine ise "Hayır, öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek.Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak" değerlendirmesinde bulundu. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması yönünde beklentilerin olduğunun ifade edilmesi üzerine Işıkhan, "Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuzda enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak" dedi. ANKARAÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere kendi işlerini kurmaları için verilen hibe desteğinin, yaklaşık yüzde 170 oranında artırıldığını bildirdi. Bakan Işıkhan, engellilerin kendi işini kurmaları için sağlanan kuruluş, işletme ve demirbaş desteği giderlerini kapsayan hibe desteği miktarının 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlülerin kendi işlerini kurabilmeleri ve istihdam edilebilmesi için verilen hibe miktarının da 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltildiğini aktardı. Engelli ve eski hükümlülere verilen tüm destekler kapsamında, 2014'ten bugüne kadar 7 bin 238 proje için 385 milyon 897 bin 77 lira destek sağlandığını anımsatan Işıkhan, dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin artarak devam edeceğini dile getirdi. Bakan Vedat Işıkhan, ayrıca engelli ve eski hükümlülere verilecek hibe desteği için bu yılın ikinci dönem başvurularının bugün başladığını ve 7 Haziran tarihine kadar yapılabileceğini kaydetti.