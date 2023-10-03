Emekliye zam % 50’ye ulaşacak

Emekli, memur için temmuz zammında önemli gösterge olan temmuz- ağustos ve eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrek enflasyon oranı belli oldu. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 4.75 artarken, yıllık enflasyon yüzde 61.53'e çıktı. Kira artışlarına baz alınan 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 55.30 olarak gerçekleşti. Yılın üçüncü çeyreğindeki enflasyon ise yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir oluşan enflasyon rakamına göre zamma hak kazanıyor. Yılın üçüncü çeyreğinde üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25.11 zam imkânı doğdu. Yılsonunda yüzde 65 olarak öngörülen enflasyon tahminine göre yapılacak oransal iyileştirmeyle emekliye zam yüzde 50'ye ulaşacak.Emeklilerin, sadece 3 aylık enflasyona göre alacakları zam oranı yüzde 25.11 oldu. Geriye ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Meclis'e gelecek refah payı ya da seyyanen zamma ilişkin yasal düzenlemeyle emekliler enflasyon üzerinde zam alacak. Temmuzda yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak. Memura da yüzde 18 enflasyon farkı, 15 toplu sözleşme artışıyla yüzde 35.73 zammı kesinleşti. Çalışmada 7.500 liranın altında olan kök aylıkları artıracak formüller masada bulunuyor.