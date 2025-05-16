Emine öğretmenden uluslararası başarı

KONYA'DA Uzman Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görev yapan Emine Kurt büyük bir başarıya imza attı. CERN ve Scientix Bilim Elçisi de olan ve daha önce İsviçre'ye de davet edilen Kurt, STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik olmak üzere dört disiplini bütünleştiren bir öğrenme modeli) ile öğrencilerine eğitim veriyor. Özellikle atom fiziği, nükleer enerji radyoaktivite, sürdürülebilirlik gibi alanlarda öğrencileriyle birlikte çalışmalar gerçekleştiren Kurt'un bu yaklaşım modeli ödüle layık görüldü. Kurt, Avrupa Nükleer Eğitim Ağı (ENEN) tarafından STEM mükemmellik ödülüne layık görüldü.