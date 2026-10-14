Eminevim’den 600 bininci teslimatla tarihi rekor

TÜRKİYE'DE tasarruf finansman sektörünün temellerini atan ve 36 yıldır faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Eminevim, büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını daha geride bıraktı. Kuruluşundan bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren şirket, 600 bininci teslimatıyla tasarruf finansman sektöründe bugüne dek görülen en yüksek teslimat adedine ulaştı ve kendi rekorunu bir kez daha geliştirdi. Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, "1991 yılında kurucumuz merhum A. Emin Üstün Beyefendi'nin ortaya koyduğu vizyonla başlayan yolculuğumuzda bugün 600 bin teslimat gibi çok kıymetli bir başarıya ulaştık. 600 bin ailenin geleceğine dokunmak, insanların yıllarca çalışarak ve fedakârlıklarla oluşturdukları birikimlerin sorumluluğunu da taşımak demektir. Tüm bu süreçte istikrarı her koşulda temel önceliğimiz olarak görüyoruz" dedi. Şirketin 2026 yılı performansına da değinen Üstün, "2026 yılının ilk 9 ayında 190 bini aşkın teslimat gerçekleştirerek tasarruf finansman modelinin avantajlarını Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ettik" diye konuştu. Öte yandan Eminevim bu özel gün vesilesiyle Genel Müdürlük binasında düzenlediği etkinlikte, 600 bininci teslimatın sahibi Selam Basınç ve bu teslimatın öncesinde ve sonrasında yer alan toplam 10 üyesini ağırladı. Program kapsamında üyelere hediye ve plaketleri, Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ile Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün tarafından takdim edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör