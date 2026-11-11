Emlak Katılım 3 şirket için izin ve onayı aldı

Emlak Katılım Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım'ın devrine ilişkin gerekli izin ve onayları aldığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım finans ekosistemi içinde yer alan Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım'ın mevcut faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi, sektörün istikrarlı gelişimi ve finansal sisteme duyulan güven açısından önem taşıyor. Bu çerçevede Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, katılım finans alanındaki kurumsal birikimi ve tasarruf finansman sektöründeki tecrübesiyle sektördeki güven ortamının güçlendirilmesi, finansal istikrarın korunması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla sürece dahil oldu.

DAHA GENİŞ KİTLELER

Emlak Katılım, söz konusu bildirimin daha önce 17 Eylül, 25 Eylül ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan açıklamaların devamı niteliğinde olduğunu kaydetti. Bu stratejik adımın tamamlanmasıyla Emlak Katılım'ın finans sektöründeki deneyimi ve güçlü kurumsal yapısı üzerine inşa edilen finansal faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşma- sı bekleniyor. Katılımevim ve Birevim'e ilişkin devir sürecinin 17 Eylül'de kamuoyuna duyurulmasının ardından her iki şirketin vadesi gelen teslimatları herhangi bir aksama yaşanmadan gerçekleştirildi ve müşterilerin haklarının korunması öncelikli olarak ele alındı. Katılımevim, 17 Eylül-8 Kasım döneminde 2 bin 140 konut, 14 bin 355 araç ve 4 iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 499 teslimat gerçekleştirdi. Söz konusu teslimatların toplam tutarı 22 milyar 492 milyon 761 bin 573 liraya ulaştı. Birevim ise aynı dönemde 1468 konut, 5 bin 373 araç ve 41 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 882 teslimat gerçekleştirdi. Şirketin bu dönemdeki teslimatlarının toplam tutarı 10 milyar 560 milyon 502 bin 686 lira oldu.



SEKTÖR YARIM TRİLYONU GEÇTİ

TASARRUF finansman sektörü BDDK gözetim ve denetimi altında kurumsallaşma, sermaye yapısı, risk yönetimi, şeffaflık ve müşteri haklarının korunması alanlarında önemli bir dönüşüm geçirdi. Sektörün ilk altı aylık işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarak 832 milyar liraya yükseldi. Aktif büyüklük ise yüzde 188 artışla 501 milyar liraya ulaştı. Sektörün alacak büyüklüğü 257 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü ise 149 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Müşteri sayısı iki katın üzerinde artarak 1 milyon 549 bine ulaştı.



GÖRÜŞMELER 17 EYLÜL'DE BAŞLADI

SÜREÇTE ilk açıklama 17 Eylül 2026'da Katılımevim'den gelmişti. Şirket, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından, başta Katılımevim olmak üzere Birevim'i de kapsayan satın alma sürecine ilişkin görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Emlak Katılım, 25 Eylül'de gerekli izin ve onay başvurularının yapıldığını bildirmişti

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör