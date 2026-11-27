Katılım finans alanındaki kurumsal birikimi ve tasarruf finansman sektöründeki tecrübesiyle Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., sektördeki güven ortamının güçlendirilmesi, finansal istikrarın korunması ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla sürece dahil oldu. Emlak Katılım, tasarruf finansman sektörünün önde gelen şirketlerinden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ile birlikte İktisat Katılım Bankası A.Ş.'yi bünyesine kattı. Tamamlanan pay devir işlemleriyle birlikte Emlak Katılım'ın katılım finans sektöründeki faaliyet alanı genişlerken finansal hizmetler ekosistemindeki konumu da güçlendi.

GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ

Gerçekleştirilen devirlerle Emlak Katılım; bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra tasarruf finansman alanındaki gücünü artırarak sektöre olan güveni artırmayı hedefliyor. Katılımevim ve Birevim'in Emlak Katılım bünyesine dahil olmasıyla birlikte tasarruf finansman alanındaki faaliyetlerin daha güçlü bir yapı altında sürdürülmesi amaçlanıyor. Yapılan bu hamleyle birlikte katılım finans sektörünün öncü ve dinamik kurumlarından Emlak Katılım'ın; finans sektöründeki 100 yıllık deneyimi ve güçlü kurumsal yapısı üzerine inşa edilen finansal faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

Emlak Katılım, "Köklü Miras, Güçlü Gelecek" anlayışı doğrultusunda katılım finans ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak stratejik yatırımlarını ve büyüme adımlarını sürdürmeye devam edecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör