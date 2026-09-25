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Giriş Tarihi: 25.09.2026 14:55

Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın devir işlemlerine yönelik gerekli başvuruları yaptı

Emlak Katılım, katılım finans sektöründeki büyüme stratejisi doğrultusunda Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruları gerçekleştirdi.

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Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın devir işlemlerine yönelik gerekli başvuruları yaptı
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Katılım finans sektörünün öncü ve dinamik kurumlarından Emlak Katılım, finans alanındaki büyüme stratejisini güçlendirecek yeni bir adım attı.

Emlak Katılım, tasarruf finansman sektörünün önde gelen şirketlerinden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve ayrıca İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruları gerçekleştirdi. İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Yapılan bu hamleyle birlikte, 100 yıllık köklü geçmişi, kamu katılım bankası kimliği ve güçlü kurumsal yapısıyla Emlak Katılım'ın tasarruf finansman alanındaki büyüme stratejisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.


EMLAK KATILIM
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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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