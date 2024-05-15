Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Emlak Katılım ülke ekonomisine 98.3 milyar TL kaynak sağladı
Giriş Tarihi: 15.5.2024 00:17 Son Güncelleme: 15.5.2024 00:46

Emlak Katılım ülke ekonomisine 98.3 milyar TL kaynak sağladı

Emlak Katılım 2024 yılının birinci çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Emlak Katılım’ın 2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla ülke ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 98.3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hande ERDEM Hande ERDEM
Emlak Katılım ülke ekonomisine 98.3 milyar TL kaynak sağladı

Ekonomik büyümeye ve istihdama katkısı yüksek olan sektörlere, sürdürülebilir ve erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Reel sektöre sunduğu katkılar ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 114 oranında artışla birinci çeyrekte net 2 milyar TL kâr sağlayarak büyümesini sürdürdü.

Emlak Katılım, yılın birinci çeyreği itibarıyla; Aktif büyüklüğünü 199.3 milyar TL, toplanan fonlarını da 157.3 milyar TL seviyesine yükselterek yoluna devam ediyor. Emlak Katılım'ın 2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla ülke ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı ise 98.3 milyar TL olurken kullandırılan fon büyümesi yüzde 12 düzeyinde gerçekleşti. Emlak Katılım 2024 yılı birinci çeyrek sermaye yeterlilik oranı yasal yükümlülük seviyesinin çok üzerinde yüzde 19 olarak gerçekleşti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Emlak Katılım ülke ekonomisine 98.3 milyar TL kaynak sağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA