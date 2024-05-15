Emlak Katılım ülke ekonomisine 98.3 milyar TL kaynak sağladı

Ekonomik büyümeye ve istihdama katkısı yüksek olan sektörlere, sürdürülebilir ve erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Reel sektöre sunduğu katkılar ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 114 oranında artışla birinci çeyrekte net 2 milyar TL kâr sağlayarak büyümesini sürdürdü.

Emlak Katılım, yılın birinci çeyreği itibarıyla; Aktif büyüklüğünü 199.3 milyar TL, toplanan fonlarını da 157.3 milyar TL seviyesine yükselterek yoluna devam ediyor. Emlak Katılım'ın 2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla ülke ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı ise 98.3 milyar TL olurken kullandırılan fon büyümesi yüzde 12 düzeyinde gerçekleşti. Emlak Katılım 2024 yılı birinci çeyrek sermaye yeterlilik oranı yasal yükümlülük seviyesinin çok üzerinde yüzde 19 olarak gerçekleşti.