Emlak Katılım’dan kritik hamle

Emlak Katılım
Bankası, Katılımevim
, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın paylarının alınması için gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruların yapıldığını, devir işlemlerinin kısa sürede tamamlanacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Söz konusu açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır. İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir." Finansal Kurumlar Birliği (FKB), 2026 yılı ilk yarı verilerine göre tasarruf finansman sektörünün aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 501 milyar TL'ye, müşteri sayısı ise 1.5 milyonun üzerine çıktı.
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Mete Efendioğlu - Editör