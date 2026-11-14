Emlak Katılım’ın ilk 9 aylık net karı 13 milyar TL’yi aştı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, 2026 Ocak-Eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Reel sektörün finansmana erişimini destekleyen banka, kaynaklarını etkin şekilde yöneterek bilanço yapısını güçlendirdi ve istikrarlı büyüme çizgisini korudu.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artışla ülke ekonomisine 403 milyar lira kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net karını yüzde 25 oranında artırarak 13 milyar liraya çıkardı.

Aktif büyüklüğünü 502 milyar liraya ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını 346 milyar liraya yükseltti. Aynı dönemde kullandırılan fon büyümesi yüzde 63 düzeyinde gerçekleşirken yüzde 1,57 seviyesindeki takibe dönüşüm oranı ve yüzde 20,52 sermaye yeterliliği oranı ile sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi.

Banka, güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2026 yılı üçüncü çeyreğinde özkaynak karlılığını yüzde 45,06 seviyesinde tamamladı.

Gelecek dönemde de katılım finansın gelişimine katkı sunma hedefiyle faaliyetlerini sürdürecek olan Emlak Katılım, güçlü finansal altyapısı, etkin kaynak yönetimi ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımıyla reel ekonomiyi desteklemeye ve ülke ekonomisi için uzun vadeli değer üretmeye devam edecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör