Emlak Konut kampanyası 1 ay uzatıldı

Emlak Konut GYO'nun konuta erişimi kolaylaştırmak için hazırladığı 'Kazançlı Yatırım' kampanyasına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Şirket, gelen talep üzerine kampanyanın 23 Mart olan son başvuru tarihini 27 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı. Geçtiğimiz bir ay içinde kampanya kapsamında 2 binden fazla ön satış gerçekleştirildi. Kampanya hakkında bilgi almak isteyen 250 binden fazla kişi, Emlak Konut'un web sitesi üzerinden form doldurdu, 96 binin üzerinde çağrı müşteri hizmetlerine yapıldı ve satış ofislerine yapılan ziyaret sayısı 22 bini geçti.

YOĞUN BİR İLGİ VAR

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Kazançlı Yatırım Kampanyası'na vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken, kampanyanın başvuru tarihini uzatma kararıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Başlangıcından itibaren büyük ilgi gören kampanyamıza şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımız web sitemiz üzerinden talep formu doldurdu. Müşteri hizmetleri ekibimiz, bu taleplere dönüş yapmaya devam ediyor. Satış ofislerimizde ise randevulu sistem ile misafirlerimizi ağırlıyor, gün içinde gelen diğer müşterilerimize de bekleme sürelerini en aza indirecek şekilde destek sağlıyoruz. Ayrıca yine bu süreç içerisinde ön satış başvurusu yapmış olan 2 binden fazla vatandaşımızın satış işlemlerini tamamlamaktayız. Web sitesi ve çağrı merkezine gelen taleplerin tamamına geri dönüş yapabilmek için kampanya süresini uzatma kararı aldık."

3 FARKLI ÖDEME PLANI

Emlak Konut'un 25 projesini kapsayan kampanyada alıcılara sunulan 3 seçenek şöyle:

Peşinatsız, azalan taksit modeli: Vatandaşlar, peşinat ödemeden ev sahibi olabilirken, taksitleri her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık yüzde 0.99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor. 6, 12 ve 18'inci aylarda yüzde 10 ara ödeme yapılıyor.

Bir yıl ödemesiz model: İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Ayrıca, aylık yüzde 1.29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor. Bu modelde yüzde 35 peşinat ödemesi yapılırken aynı zamanda 13, 24 ve 36'ıncı aylarda yüzde 10 oranında ara ödeme gerçekleşiyor.

Leasing destekli model: Üçüncü modelde, Emlak Konut ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyor. Peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman imkânı sağlanıyor. Bu sayede, ödeme planı bütçeye göre esnek bir şekilde düzenlenebiliyor. Vade 120 aya kadar uzuyor, vade farkı yüzde 1.89 olarak uygulanıyor.



HANGİ PROJELER KAMPANYAYA DAHİL?

Kazançlı Yatırım Kampanyası'nda İstanbul'da; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Barbaros 48, BatıYakası, Ebruli Kayaşehir, Göktürk Kemerler Evleri, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, NezihPark Bahçekent, NidaPark İstinye, Odak İstanbul, Senfoni Etiler, Park Yaşam Çınarköy, Tual Asya, Tual Gölyaka, Vadi Panorama ve Yeni Levent yer alıyor. Balıkesir'de Balıkesir Emlak Konutları, Antalya'da Park Yaşam Antalya projeleri, İzmir'de ise All Sancak ve Evora İzmir projeleri bulunuyor.