Emlak Konut’un kârı 29 kat arttı

2025 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan Emlak Konut GYO'nun (EKGYO), net kârı 29 kat birden arttı. Geçen yılın aynı döneminde 112.7 milyon TL olan şirketin net kârı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.785 artışla 3.25 milyar TL'ye yükseldi. Bu performans, şirket tarihinin en yüksek çeyreklik kârlılıklarından biri olarak öne çıktı. Emlak Konut'un satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre tam yüzde 631 artışla 22.8 milyar TL'ye yükseldi.Şirketin brüt kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 359 artarak 5.96 milyar TL'ye çıkarken, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) yüzde 843 gibi rekor artışla 5.07 milyar TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 1.9 milyar TL zarar yazılan parasal pozisyonda ise bu yıl 148.8 milyon TL kâra geçildi. Bu tablo, şirketin kur riskini daha etkin yönettiğini ve piyasa dalgalanmalarından sınırlı etkilendiğini gösteriyor. Diğer yandan, net borç yüzde 59 artarak 8 milyar TL'ye yükseldi. Toplam varlıklar 218 milyar TL'ye ulaştı, özkaynaklar ise yüzde 3 artışla 108.7 milyar TL seviyesine çıktı.