Emlak şirketinden "2 milyonluk" peşinat oyunu! Bakanlık sarı sitedeki o ilana cezayı kesti

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan gayrimenkul ilanlarına yönelik denetimleri kapsamında bir işletmeye 28 bin 620 lira idari para cezası verdi.

Kamuoyunda 'Sarı Site' olarak da bilinen platformdaki söz konusu ilanda bir dairenin satış fiyatı 2 milyon lira olarak gösterilirken, vatandaşın işletmeyle iletişime geçmesi üzerine bu tutarın satış bedeli değil, yalnızca peşinat olduğu belirtildi.

VATANDAŞIN İHBARI ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşın ihbarı üzerine İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi tarafından inceleme başlatıldı.

İncelemede, ilanda dairenin fiyatının 2 milyon lira olarak gösterildiği, ancak iletişime geçen tüketiciye bu tutarın yalnızca peşinat olduğunun söylendiği tespit edildi. Tüketiciyi yanıltan ilan nedeniyle ilgili işletmeye 28 bin 620 lira idari para cezası uygulandı.

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Bakanlık açıklamasında, aynı bölgede vatandaşları yanıltıcı bilgilerle yönlendiren başka ilan sahiplerine de ceza verildiği belirtildi. Bu kapsamdaki incelemelerin ve idari yaptırımların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ilanlarda belirtilen fiyatların tüketicileri yanıltmak amacıyla kullanılamayacağı vurgulandı. Tüketici haklarının korunması ve yanıltıcı ilanlara karşı mevzuatın uygulanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör