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Giriş Tarihi: 20.3.2023

Emlak vergisi borcuna kolaylık

Emlak vergisi borcuna kolaylık
Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi borçlarında peşin ödeme, taksitli seçeneklerde vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor. 31 Aralık 2022 tarihinde önce verilmesi gerektiği halde yasanın yayımı tarihi itibarıyla emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya vergisini eksik yatıranlar gecikme faizi, zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı ödeyerek cezalardan kurtulabilecek. Bundan yararlanmak isteyenlerin başvuru dilekçesiyle birlikte kapsama giren dönemlere ilişkin vergi bildirimlerini 31 Mayıs 2023'e kadar ilgili belediyeye vermesi gerekiyor.
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Emlak vergisi borcuna kolaylık
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