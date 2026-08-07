Emlak Vergisi’nde yeni değerler belli oldu

2027 yılında emlak vergisi hesaplamalarında kullanılacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belli oldu. Meskenler için metrekare başına inşaat maliyeti yüzde 27.26 arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90), 6 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ kapsamında, farklı bina sınıfları ve yapı özelliklerine göre 2027 yılında uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 604,1 lira ile 27 bin 712,26 lira arasında değişecek. Mesken binaları açısından metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları, lüks inşaatlar için 12 bin 642,67 lira ile 27 bin 712,26 lira, birinci sınıf inşaatlar için 5 bin 335,40 lira ile 18 bin 532,07 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 3 bin 758,56 lira ile 12 bin 555,79 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için bin 269,61 lira ile 8 bin 551,49 lira, basit inşaatlar için 604,1 lira ile 3 bin 856,64 lira arasında olacak. Tebliğle fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

FARKLI ORANLAR KULLANILIYOR

Emlak Vergisi Kanunu kapsamında bina vergi değerinin belirlenmesinde, binanın metrekare normal inşaat maliyet bedeli ile arsa veya arsa payının değeri dikkate alınıyor. Konut, işyeri, arsa ve araziler için farklı oranlar kullanılarak hesaplanıyor. Bu oranlar konutlar için binde 1, işyerleri için binde 2, arsalar için binde 3 ve araziler için binde 1 olarak belirlenmişti.