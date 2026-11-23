SON dönemde bazı emlak işletmelerinin konutları göstermek için vatandaşlardan 2 bin lira ile 5 bin lira arasında ücret talep ettiğine ilişkin şikayetler gündeme gelirken, uzmanlar böyle bir ücretin talep edilemeyeceğini bildirdi. Uzmanlar, satılık veya kiralık konutları göstermek için tüketicilerden ücret talep edilmesinin mevzuata aykırı olduğunu belirterek, taşınmaz gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel alınamayacağı uyarısında bulundu.

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Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 19. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez. Dolayısıyla yalnızca bir daireyi gezdirmek için 'yer gösterme' veya 'ev gezdirme' adı altında ücret istenemez" dedi. Akdoğan, tüketicilerin bu tür taleplere ilişkin mesajları, ilanları ve işletme bilgilerini saklayarak Ticaret İl Müdürlüklerine veya CİMER üzerinden şikayette bulunabileceklerini belirtti. Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin de bazı emlak işletmelerinin konut göstermek için önceden ücret, kapora veya hizmet bedeli adı altında ödeme talep ettiğine ilişkin haber ve şikayetlerin kamuoyuna yansıdığını söyledi. Yönetmelik hükümlerinin bu konuda açık olduğunu vurgulayan Şahin, "Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez" diye konuştu. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ise emlak komisyonculuğu yetkisine sahip kişilerin yalnızca konutun satışı veya kiralanması halinde komisyon adı altında ücret alabileceğini söyledi. Emlakçıların evi göstermek ve konutla ilgili eksiksiz bilgi vermekle yükümlü olduğunu vurgulayan Küçük, "Ev satın alacak veya kiralayacak kişinin talep etmesi halinde evi göstermek, gezdirmek ve evle ilgili bilgileri eksiksiz şekilde vermek emlak komisyonculuğunun mesleki sorumluluğudur. Ev gösterme karşılığında ücret talep edilmesi yasal değildir" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör