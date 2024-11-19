En büyük şantiye: Emlak Konut İndere

Deprem bölgesindeki 11 ilde teslim edilen konut ve işyeri sayısı 130 bini geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 sonunda deprem bölgesinde teslim edilen konut ve iş yeri sayısını 201 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bu doğrultuda deprem bölgesindeki köy ve şehirlerde 1.900'den fazla şantiyede, 160 binden fazla personel 7/24 esasıyla çalışıp, depremzedeleri bir an önce yuvalarına kavuşturmak istiyor. 2025 sonuna gelindiğinde ise 11 ilde 450 binin üzerinde konut ve iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.Depremde şehir merkeziyle birlikte ağır yıkıma uğrayan Adıyaman kent merkezinin kuzeyindeki İndere Bölgesi, konut sayısı ve alan büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük şantiyesi oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut, bölgede 16 bin 467 konut ve işyeri yapacak. Konutlar, yatay mimariye uygun şekilde projelendirildi. İndere'de şimdiye kadar 6 binin üzerinde konut tamamlandı. Hak sahipleri belirlendi. 9 binden fazla konutun inşası ise sürüyor. Yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı bölgede 6 okul, aile sağlığı merkezleri ve ticari alanlar da yer alacak.Deprem bölgesine ağırlık veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde Adıyaman genelinde bugüne kadar 17 bin 713 konut ve iş yeri teslim edildiğini açıkladı. Kurum yılsonunda bu sayının 30 bini geçeceğini ifade ederken 2025 yılı sonunda kentte 39 bin 814 konut ve 2 bin 322 iş yerinin teslim edileceğini duyurdu.