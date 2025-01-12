En çok özel güvenlik istihdam edildi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, geçen yıl en çok eleman istihdamı, özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi ve garson mesleklerinde gerçekleşti. İŞKUR verilerine göre, geçen yıl 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si erkek olmak üzere 1 milyon 453 bin 833 kişi işe yerleştirildi. Buna göre, geçen yıl 74 bin 900 kişi silahsız özel güvenlik görevlisi, 65 bin 123 kişi turizm ve otelcilik elemanı, 53 bin 327 kişi reyon görevlisi, 43 bin 830 kişi konfeksiyon işçisi ve 40 bin 691 kişi garson olarak istihdam edildi. En fazla işe yerleşme, 340 bin 689 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 107 bin 830 kişiyle Ankara, 80 bin 542 kişiyle İzmir, 60 bin 733 kişiyle Bursa ve 58 bin 489 kişiyle Kocaeli izledi. Geçen yıl en fazla işe yerleştirme, sanayi sektöründe "imalat" alanında gerçekleştirildi.