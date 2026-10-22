En çok yeme içmeye harcadılar, akraba evinde kaldılar! Yerli turistin tatil tercihleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılı ikinci çeyrek yurt içi turizm verileri, yerli turistlerin seyahat alışkanlıklarını ortaya koydu.
Nisan-haziran döneminde yurt içinde yapılan seyahatlerde toplam harcama yıllık bazda yüzde 32,6 artarak yaklaşık 155 milyar liraya yükseldi. En fazla harcama yeme içmeye yapılırken, konaklamada arkadaş ve akraba evleri öne çıktı.
YERLİ TURİSTLER 155 MİLYAR LİRAYA YAKIN HARCADI
Yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam harcamalar, 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 artarak 154 milyar 998 milyon 4 bin liraya yükseldi.
Harcamaların 134 milyar 684 milyon 525 bin lirasını kişisel harcamalar oluştururken, 20 milyar 313 milyon 479 bin lirası paket tur harcamalarından geldi. Böylece toplam harcamaların yüzde 86,9'u kişisel harcamalara, yüzde 13,1'i ise paket turlara ayrıldı.
Seyahat başına yapılan ortalama harcama 9 bin 413 lira olarak hesaplandı.
EN ÇOK YEME VE İÇMEYE HARCAMA YAPILDI
Yerli turistlerin harcamalarında en büyük pay yeme ve içme giderlerine ait oldu. Toplam seyahat harcamalarının yüzde 31,6'sı yeme ve içmeye ayrılırken, ulaştırma harcamalarının payı yüzde 25, konaklama harcamalarının payı ise yüzde 14,5 olarak gerçekleşti.
Geçen yılın aynı dönemine göre yeme ve içme harcamaları yüzde 39,1, ulaştırma harcamaları yüzde 28,3 ve konaklama harcamaları yüzde 22,5 arttı.
Veriler, yurt içi seyahatlerde özellikle yeme ve içme giderlerindeki artışın toplam harcamalara önemli ölçüde yansıdığını ortaya koydu.
SEYAHATLERİN YÜZDE 60,1'İ YAKIN ZİYARETİ İÇİN YAPILDI
Yurt içi seyahatlerin amaçları incelendiğinde ilk sırada yakınları ziyaret etmek yer aldı. Seyahatlerin yüzde 60,1'i arkadaş veya akraba ziyareti amacıyla gerçekleştirildi.
Gezi, eğlence ve tatil amacıyla yapılan seyahatler yüzde 33,6 ile ikinci sırada bulunurken, sağlık amacıyla yapılan seyahatlerin payı yüzde 2,3 oldu.
YERLİ TURİSTLER EN ÇOK AKRABA VE ARKADAŞ EVİNDE KALDI
Nisan-haziran döneminde seyahate çıkanlar, en fazla arkadaş veya akraba evinde konakladı. Bu konaklama türünde toplam 61 milyon 192 bin geceleme kaydedildi.
Otel konaklamaları 11 milyon 376 bin geceleme ile ikinci sırada yer alırken, kişilerin kendi evlerinde yaptıkları gecelemeler 8 milyon 216 bin olarak gerçekleşti.