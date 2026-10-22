En çok yeme içmeye harcadılar, akraba evinde kaldılar! Yerli turistin tatil tercihleri belli oldu

Harcamaların 134 milyar 684 milyon 525 bin lirasını kişisel harcamalar oluştururken, 20 milyar 313 milyon 479 bin lirası paket tur harcamalarından geldi. Böylece toplam harcamaların yüzde 86,9'u kişisel harcamalara, yüzde 13,1'i ise paket turlara ayrıldı.

Seyahat başına yapılan ortalama harcama 9 bin 413 lira olarak hesaplandı.