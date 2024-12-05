En düşük emekli aylığı için çalışma yapılacak

Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısının 5 aylık dönemindeki enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 14.57, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 10.41 zammı kesinleşti. Kök maaşlarından dolayı en düşük emekli aylığı olan 12.500 lirayı alanlar hükümetten bu konuda bir adım isterken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan beklenen müjde geldi. Yılmaz, en düşük emekli maaşı olan 12.500 lirayı alanlarla ilgili olarak, "Mutlaka bir çalışma yapılacaktır" ifadelerini kullandı.6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı kök maaşa da uygulanıyor. Güncel rakamlara göre 3.7 milyon kişi en düşük emekli maaşı alıyor. Yüzde 14.57'ye göre yapılacak zam 12 bin 500 TL'nin altında kök maaş alanlarda kısmı değişim yaratacak. 8 bin TL ekseninde kök maaş alanlar 12 bin 500 TL'nin üzerinde çıkamazken, 11 bin TL ekseninde kök maaşı bulunanlar ise en düşük maaşın üzerine çıkmış olacak. 12 bin 500 olan en düşük emekli maaşının artması için Meclis'te kanun düzenlemesi gerekiyor. En düşük maaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 14-15 bin TL rakamına ulaşabileceği dile getiriliyor.Asgari ücrete 2023'te yüzde 100'den fazla, 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldığını belirten Yılmaz, "En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Sadece asgari ücreti vergi dışı tuttuğumuz için bu yıl vazgeçtiğimiz vergi 677 milyar lira tutarında. Gelecek yıl 850 milyar liradan bahsediyoruz" dedi.Yılmaz, MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) oranında indirim yapılıp yapılmayacağına yönelik olarak, "Bir değerlendirme yapılacak, dezenflasyon sürecini destekleyici bir çalışma yapılacağına inanıyorum, çalışmalar bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz" diye konuştu. Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43.93 olarak tespit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı MTV'de yüzde 80 kadar indirim yetkisi bulunuyor.