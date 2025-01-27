En düşük emekli maaşı bu hafta Meclis’e geliyor

Meclis yeni haftaya yoğun mesai gerçekleştirecek. 28 Ocak Salı günü haftalık çalışmalarına başlayacak olan Meclis Genel Kurulu, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili sunulan önergeleri değerlendirecek. Meclis'in bir başka gündem maddesi is en düşük emekli maaşı olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MASADA

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi kapsamında düşük emekli maaşının 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 zamla 14 bin 469 liraya çıkarılması düzenlemesinin Meclis'ten görüşülecek. En düşük emekli maaşı düzenlemesi daha önce Plan Bütçe Komisyon'u tarafından kabul edildi. Teklifle ayrıca, İşverene sağlanan asgari ücret desteği de bin liraya yükselecek.

ADALET AKADEMİSİ KANUN TEKLİFİ

Genel Kurul'da daha sonra ilk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.