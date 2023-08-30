En önemli finansal önlem zorunlu deprem sigortası

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 24. yıl dönümünde Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) bulunan konut sayısı 12 milyona yaklaştı. Depremden bir yıl sonra kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), kapsamdaki konutların yüzde 59'unu Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem güvencesine aldı. DASK Koordinatörü Erdal Turgut, "17 Ağustos Marmara Depremi ve sonrasındaki süreç, o günleri yaşayan bizlerin hafızalarından asla silinmeyecek. Kayıplarımızın acısını hala en derinde hissederken, aradan geçen 24 yıl sonra Kahramanmaraş depremleri ile tekrar büyük bir acı yaşadık. Bununla birlikte maddi hasarları ülke ekonomisine yük olmadan yönetmekte artık daha deneyimliyiz. Hedefimiz, ülkemizdeki tüm ev sahiplerinin DASK güvencesine girmesini sağlamak" diye konuştu.DASK, acı tecrübeler yaşanmadan kapsamına giren tüm konutları Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına almak ve sigortalı olmanın öneminin hiç unutulmamasını sağlamayı hedefliyor. DASK Koordinatörü Erdal Turgut, DASK'ın depremlerden sonra yaptığı ödemelerin Zorunlu Deprem Sigortası'na güveni artırdığını vurgulayarak, "DASK olarak %100 sigortalılık hedefimizi gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Herkese bir kez daha hatırlatmak isterim ki, Zorunlu Deprem Sigortası depreme karşı alınacak en önemli finansal önlemlerden biridir" açıklamasında bulundu. DASK'ın kuruluşundan bugüne geçen 24 yılda, Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sayısı yaklaşık 12 milyona ulaştı. Yüzde 100 sigortalılık hedefi kapsamında DASK'ın depreme karşı finansal güvence olarak sunduğu Zorunlu Deprem Sigortası'nın "Afet Sigortası"na dönüştürülmesi ve deprem dışındaki diğer tüm doğa kaynaklı afetlere karşı güvence sunması konusundaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Zorunlu Afet Sigortası 2024 yılı başında hayata geçirilecek Ülkemizde meydana gelebilecek büyük bir depreme hazır olmayı her zaman en temel hedefi olarak gören DASK, Kahramanmaraş Depremleri sonrasında bugün itibarıyla Kuruma yaklaşık 590 bin adet hasar ihbarı ulaşmış, tazminat ödeme tutarı ise toplam 31 milyar TL'yi aştı. Ödeme süreçlerinin büyük bir kısmını ilk 3 ay içinde tamamlayan Kurum, sonradan açılan ve eksik evraklı dosyalar üzerindeki çalışmalarında da sona yaklaşmış durumda.