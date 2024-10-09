En yüksek destek çeltik ve pamuğa

Tarımda yeni destek modeli çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere, yeni modelde mazotun yüzde 50'si, gübrenin yüzde 25'i verilecek. Planlı üretim yapanlara ve sertifikalı tohum kullananlara ise yüzde 100 destek verilecek. 21 ayrı çeşit olarak destek verilmeye başlanan yeni modelde dekar başına en yüksek temel desteği bu yıl 512 lirayla çeltik ve pamuk aldı. Temel (mazot ve gübre) ve planlı üretim desteği, sertifikalı tohum kullanımı ve organik gübreyle birlikte çeltik ve pamuk üreticisine verilecek destek, önümüzdeki yıl 1295 lira, patates 1076 lira, arpa ve buğday 807 lira olacak. Yağlık ayçiçeği ise bu desteklere ilave olarak 11 ildeki su kısıtı desteğiyle birlikte 1,222 liraya çıkacak. Çiftçiler yeni destek modeliyle hangi bölgede hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden öğrenecek. Mazot ve gübre desteği, planlı üretim desteği, sertifikalı tohum kullanımı ve organik gübreyle birlikte 2025'te pamuk ve çeltik desteği 1.295 liraya çıkacak.