Endeks Ne Demek? Borsa Terimi Olarak Endeks Ne Anlama Gelir Ve Ne Demektir?

Piyasalarda karşılaşılan birtakım farklı endeksler vardır. Bu endekslerin bir kısmı oldukça bilinen endeks türleridir. Ancak öncesinde endeks kelimesinin ne anlama geldiğini detaylı olarak bilmek gerekir. Borsa terimi olarak çok sık kullanıldığından özellikle tüm detayları yatırımcıların bilmesi gerekir. Borsa terimi olarak endeks ne anlama gelir ve ne demektir sorularını sizler için yazımızda derledik.

Endeks Ne Demek?

Endeks kelimesi borsa sektöründe en çok duyabileceğiniz kelimeler arasında yer alıyor. Bu terimin kelime anlamını bilmek hem borsa hem de ekonomi haberlerini daha iyi kavramanıza yardımcı olur. Endeks; satış, maliyet, fiyat ve üretim gibi birçok verinin toplanarak borsada işlem gören tüm yatırım araçlarının belirli bir zaman dilimindeki oransal değişimidir.

Borsa endeksleri de hisse senetlerinin hem fiyatları hem de getiri performanslarını ölçmede kullanılan terimlerden biridir. Hisse senetleri için yapılan bu ölçümler sektörel olarak yapılabileceği gibi bütünsel bir şekilde de yapılabilir. Bu şekilde tüm hisse senetlerinin büyüme oranlarını takip edebilmek çok daha kolay olacaktır.

Hisse senetlerinin belirli koşullar baz alınarak fiyat hareketlerini ölçebilmek ve borsanın da gidiş yönünü tayin edebilmek için kullanılır. Borsada yatırım yapanlar için oldukça önemli terimlerden biridir. Endeks hesaplanırken birtakım formüllerden yararlanılır. Her borsa endeksi kendi içerisinde bulunan hisse senetlerinin ağırlıklarına göre hesaplanabilir. Örnek vermek gerekir ise Dow Jones 30 endeks içerisinde aktif olarak 30 adet hisse senedi bulunuyor. Bu hisse senetleri belirli periyotlara göre düzenlenir. Bazıları çıkarılır ya da endeks içerisine yenileri eklenir.

Endeks Nedir?

Endeks hisse senetlerinin hareketlerini ve fiyatlarını ölçme amacı ile kullanılır. Her borsacının bilmesi gereken önemli terimler arasında yer alır. Borsaların genel olarak trendinin belirlenmesinde kullanılır. Endeksi etkileyen önemli birtakım faktörler bulunur. Bu faktörler içsel ve dışsal olarak ikiye ayrılır. Ülkelerin ekonomileri bakımından bir gösterge olarak nitelendirilen endeksin üzerinde nelerin etkili olduğunu mutlaka bilmek gerekir. İçsel faktörler arasında şunlar yer alabilir:

Jeopolitik konum

Ülkedeki ekonomik veriler

İşsizlik oranları

Faiz oranları

Çeşitli alanlarda gerçekleşen riskler

Bu faktörler borsa üzerinde çok ciddi etkiler ortaya çıkarır. Dışsal faktörlerde ise küresel veriler ve ülkelerin ekonomik açıdan ilişkileri etkili olan durumlardır. Özellikle savaşlar, salgın hastalıklar gibi durumlar dışsal verilerdir.

Borsa Terimi Olarak Endeks Ne Anlama Gelir ve Ne Demektir?

Borsa endekslerine yatırım yapabilmek için farklı alternatifler değerlendirilebilir. Emtia, hisse senetleri en önemli yatırım araçları arasında yer alır. En çok avantajı sunan ise genel olarak hisse senetleridir. Alım ve satım arasındaki fark artıya geçtiğinde olarak görüldüğünde yatırımcılar için önemli bir kar olabilir.