Enerji Bakanı Bayraktar: Milli Enerji 2040, geleceğe yönelik kararlılığımızın somut bir ifadesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) marjında Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldı. Son yıllarda peş peşe krizler yaşandığına dikkati çeken Bakan Bayraktar, "Dünya, bir yandan ekonomik büyümeyi ve enerji arz güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan iklim hedeflerine ulaşabilmek için emisyonlarını azaltmaya gayret ediyor. Enerji arz güvenliği ise bugün, her zamankinden daha fazla, bir millî güvenlik meselesi hâline gelmiş durumda" dedi.

GÜNEŞ VE RÜZGÂRDA 175 GİGAVAT HEDEFİ

Türkiye olarak, ileriye giden yolun elektrifikasyondan geçtiğine inandıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, geçen hafta 'Milli Enerji 2040' vizyonunu açıkladığını anımsatarak, "Bu plan, uzun vadeli vizyonumuzu ortaya koyarken önümüzdeki dönüşüm süreci için de net bir yol haritası sunuyor. Artan enerji talebimizi petrol ve doğal gazdan elektrik enerjisine yönlendireceğiz. Bugün yaklaşık 128 gigavat seviyesinde olan kurulu gücümüzü, 2040 yılına kadar 281 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz. Daha da önemlisi, bu kapasitenin 175 gigavatını güneş ve rüzgâr enerjisinden sağlayacağız. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını bugün yüzde 63 seviyesinden 2040 yılında yüzde 77'ye yükselteceğiz. Ayrıca dengeli, güvenilir ve düşük karbonlu bir enerji sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak 10 gigavatlık nükleer enerji kapasitesini de devreye almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'BÖLGESEL ENERJİ İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMEMİZİ SAĞLAYACAK'

Geleceğin enerji sisteminin esneklik, depolama kapasitesi ve daha güçlü enterkonnekte şebekeler gerektirdiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Bu nedenle planımız, 40 gigavatsaatlik batarya depolama kapasitesini ve 15 gigavatlık sınır ötesi elektrik bağlantı kapasitesini de içeriyor. Bu yatırımlar, yüksek oranlarda yenilenebilir enerjiyi sistemimize entegre etmemizi, enerji sistemimizin dayanıklılığını artırmamızı ve bölgesel enerji iş birliğini derinleştirmemizi sağlayacak" dedi. Bakan Bayraktar, vizyonlarının bir diğer temel unsurunun da enerji verimliliği olduğunun altını çizdi.

240 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF

İki yıl önce açıkladıkları Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2024-2035 yılları arasında 20 milyar dolarlık yatırımı harekete geçirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Bayraktar, "Elektrifikasyonla birlikte enerji verimliliği alanında atacağımız adımların, 2040 yılına kadar ülkemize kümülatif olarak 240 milyar dolarlık tasarruf sağlamasını öngörüyoruz" dedi.

300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM İHTİYACI

Bu dönüşümün çok önemli miktarda yatırım gerektirdiğine vurgu yapan Bakan Bayraktar, "Tahminlerimize göre, 2040 yılına kadar bu dönüşüm için yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım ihtiyacımız bulunuyor. Bu, son derece büyük bir sorumluluk olmakla birlikte aynı zamanda muazzam bir yatırım fırsatı anlamına geliyor. İhtiyaç duyulan sermayeyi harekete geçirebilmek için güçlü ortaklıklara, yenilikçi teknolojilere ve öngörülebilir bir yatırım ortamına ihtiyacımız var" diye konuştu.

'BU DÖNÜŞÜMDE AKTİF ROL ÜSTLENMEYE KARARLIYIZ'

Bu yıl COP31'in temasının da tam olarak bu noktada büyük önem taşıdığına dikkati çeken Bakan Bayraktar, "Başarının anahtarı uygulamadır. Hedeflerimizi belirledik, sözlerimizi verdik, taahhütlerimizi ortaya koyduk. Artık bunları hayata geçirme zamanı. Türkiye olarak bu dönüşümde aktif bir rol üstlenmeye kararlıyız. Bunu yalnızca kendi enerji altyapımızı güçlendirerek değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine katkı sağlayarak gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki enerjinin geleceğini; iddialı hedefleri gerçekçi ve akılcı politikalarla, güçlü altyapıyla ve elbette etkili, kapsamlı uluslararası iş birlikleriyle bir araya getirebilen ülkeler şekillendirecek. Milli Enerji 2040, işte bu geleceğe yönelik kararlılığımızın somut bir ifadesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör