Enerji filosu Pakistan yolcusu: Rotayı Hint Okyanusu’na kırdı

Türkiye, Hint Okyanusu'nda Somali ile başlattığı yurtdışı sondaj çalışmalarına Pakistan ile devam edecek. İlk olarak Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa'dan oluşan sismik araştırma filosunun eylül başında Pakistan'a ulaşması, burada yapacağı sismik çalışmalar sonucu belirlenecek en verimli sahalarda ise sondaj filosunun göreve başlaması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz aranacak. Türkiye'nin milli şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın petrol şirketleri Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahası için imzalanan hidrokarbon arama ve üretim anlaşmalarında süreç başlıyor.

EYLÜLDE SİSMİK ÇALIŞMA

Pakistan Petrol İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Pervaiz Malik önceki gün yaptığı açıklamada, "TPAO'nun sismik araştırma gemilerinin eylül veya ekimde Pakistan kıyılarına ulaşmasını bekliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bu gemileri bizzat karşılayacağız. Sismik çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık altı ay içinde sondaj faaliyetlerine başlanmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

OPERATÖR ÜLKE TÜRKİYE OLACAK

Türkiye, petrol ve doğal gaz aramacılığında özellikle son yıllarda geliştirdiği kabiliyetlerle Somali'nin ardından ikinci kıtalararası görevini yine Hint Okyanusu'nda bulunan Pakistan'da gerçekleştirecek. Deniz sahalarında Türkiye operatör ülke olarak görev üstlenecek. Yani ne Pakistan ne de üçüncü bir ülke değil buradaki sondaj çalışmalarında tek söz sahibi ülke Türkiye olacak. Türkiye, sahip olduğu 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın en büyük 4'üncü deniz enerji filosunu yönetiyor. Başta TPAO olmak üzere, ülke sınırları dışında da sondaj projelerini bizzat yöneten (operatör) bir güç konumunda bulunan Türkiye'nin filosunda Fatih, Kanuni, Yavuz, Abdülhamid Han, Yıldırım ve Çağrı Bey sondaj gemileri ile Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin sismik araştırma gemileri bulunuyor.

SOMALİ'DE MÜJDE ELİ KULAĞINDA

TÜRKİYE kıtalararası ilk sondaj çalışmasına Çağrı Bey sondaj gemisi eil bu yıl Somali'de başladı. Somali dilinde "bir ailede doğan ilk bebek"a nlamına gelen ve toplam 7 bin 500 metre derinde bulunan CURAD-1 kuyusunda sonda jsürüyor. Çağrı Bey'in yürüttüğü sondaj operasyonunda 4 bin metreye dalabilen bir su altı robotu da kullanılırken, iklim ve hava şartlarının uygun seyremt esi durumunda sondaj operasyonunun bu yılın sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor. Bakan Bayraktar daha önce yaptığı açıklamada, sahadan elde edilen pertol emareleri bakımından ümitvar olduklarını anlatmıştı.