Enerji ihtiyacını güneşten karşılayacak

Türk Telekom, teknoloji gücünü, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarıyla birleştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilirliği iş stratejilerinin merkezine yerleştiren Türk Telekom, tükettiği enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için GES projelerini hayata geçiriyor. 530 MWp kurulu güce sahip GES kapasitesinin 128 MWp'lik bölümünü kapsayan ilk ayağını Sivas'ta kuran Türk Telekom, projenin ikinci ayağında 300 MWp'lik santrali Malatya'da inşa ediyor. Türk Telekom'un Malatya'daki GES'i için temel atma töreni, küresel iklim buluşması COP31'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yapıldı.

EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ GES

Tören, Antalya'da düzenlenen COP31'in "Master Partner"ı ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olan Türk Telekom'un zirvedeki deneyim alanından 5G ile Malatya'ya canlı bağlantı kurularak gerçekleştirildi. 4 milyon metrekarelik alana tesis edilecek Türk Telekom Malatya GES, 300 MWp kurulu gücüyle Türkiye'nin en büyük üçüncü GES'i olacak. Türk Telekom'un, yıllık 470 GWh enerji üretme kapasitesi bulunan santral ile yıllık 294 bin ton karbon salımını önlemesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom'un "Yarına Sözümüz Var" yaklaşımıyla Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ederken yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu dijital altyapı yatırımlarını da hızla büyüttüğünü söyledi. Uraloğlu, "Malatya Darende'de 300 Megavatlık bir projeden bahsediyoruz. Deprem ili olan Malatya'da yaptığınız için ayrıca tebrik ediyorum. Türk Telekom şu anda kullandığı enerjinin yüzde 65'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor. Hedef 800 bin megavatlara gitmek ve enerjinin tamamını yenilenebilir enerjiden sağlamak" dedi.

ÖNEMLİ BİR ADIM

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ise, "GES projemizin ikinci ayağı olan Malatya'da hayata geçireceğimiz tesisimizle birlikte tükettiğimiz enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlamak adına önemli bir adım daha atıyoruz" diye konuştu. Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Malatya GES'in yıllık enerji üretim kapasitesi, 2025 yılındaki toplam mevcut enerji tüketimimizin yüzde 36'sına denk geliyor. Sivas, Malatya ve Ağrı'daki yatırımlarımızla toplam 530 MWp kurulu güce ulaşırken, tüm GES'lerimiz tam kapasiteye geldiğinde 2025 yılındaki toplam enerji tüketimimizin yüzde 65'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz. GES yatırımlarımızla yıllık 500 bin ton karbon salımını önleyerek ülkemizin iklim hedeflerine destek olacağız. 2030'a kadar emisyonlarımızı yüzde 45 azaltma, 2050'de ise net sıfıra ulaşma hedefimize bu yatırımlarla somut olarak yaklaşıyoruz" açıklamasında bulundu.





İSTANBUL HAVALİMANI ŞEBEKE SUYUNA BAĞIMLILIĞI SIFIRLIYOR

İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye'de su kaynaklarının korunması alanında bugüne kadar hayata geçirilmiş en büyük projeler arasında yer alacak "Ters Ozmoz Tesisi" yatırımının finansmanı için Yapı Kredi Leasing ile iş birliğine gitti. 60 milyon euro yatırım tutarına sahip projenin Yapı Kredi Leasing tarafından sağlanacak finansmanına ilişkin imza töreni, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ve Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun'un katılımıyla COP31 kapsamında düzenlendi. Karadeniz'den temin edilecek deniz suyu, kullanma suyuna dönüştürülecek. Elde edilen su, İGA İstanbul Havalimanı sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacak. 2027 sonuna kadar tamamlanması hedeflenen yatırımla Havalimanı'nın şebeke suyuna bağımlılığının azaltılması ve su güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, "Projenin en büyük çevresel kazanımı havalimanımızın şebeke suyuna bağımlılığını ortadan kaldırarak bölgedeki doğal su havzalarını ve yer altı kaynaklarını gelecek nesiller için koruma altına alması olacak" dedi.



MALATYA GES 2028'DE DEVREYE ALINACAK

Türk Telekom Malatya GES projesinin 150 MW'lık ilk bölümü Ocak 2028'de devreye alınacak, tüm tesis ise Eylül 2028'de tam kapasiteyle aktif hale gelecek. Sivas, Malatya ve Ağrı'daki santrallerle toplam 530 MWp kurulu güce ulaşmayı hedefleyen Türk Telekom, enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü güneşten karşılayarak karbon ayak izini azaltmayı, çevreye duyarlı büyüme hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Malatya'daki tesisin güvenliği, milli teknoloji üretme vizyonuyla çalışmalarını sürdüren grup şirketi Argela'nın geliştirdiği dron otomasyon sistemiyle sağlanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör