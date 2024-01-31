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Giriş Tarihi: 31.1.2024 10:23 Son Güncelleme: 31.1.2024 10:38

Enerji ithalatı faturası azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 6 milyar 653 milyon 632 bin dolar oldu.

AA
Enerji ithalatı faturası azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, 2023'ün aralık ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 azalarak 29 milyar 38 milyon 859 bin dolar oldu.

Bu tutarın 6 milyar 653 milyon 632 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Aralık 2022'de bu rakam 8 milyar 181 milyon 95 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 18,7 azaldı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı, bu dönemde yüzde 28,04 artarak 2 milyon 902 bin 840 tona çıktı.

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Enerji ithalatı faturası azaldı
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