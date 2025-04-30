Enerji ithalatı faturası martta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, martta Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 artarak 30 milyar 610 milyon 139 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 5 milyar 864 milyon 68 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl martta bu rakam 5 milyar 511 milyon 248 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 6,4 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 6,6 azalarak 2 milyon 504 bin 129 tona düştü.