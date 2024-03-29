Enerji ithalatı faturası şubatta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, şubat ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 azalarak 27 milyar 852 milyon 814 bin dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 755 milyon 938 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Şubat 2023'te bu rakam 6 milyar 742 milyon 803 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 14,6 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 12,2 artarak 2 milyon 263 bin 951 tona çıktı.