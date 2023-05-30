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Giriş Tarihi: 30.5.2023 10:14

Enerji ithalatı faturası yüzde 36,3 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,3 azalarak 4 milyar 958 milyon 148 bin dolara geriledi.

AA
Enerji ithalatı faturası yüzde 36,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 4 milyar 958 milyon 148 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl nisan ayında bu rakam 7 milyar 783 milyon 865 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36,3 azaldı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 33,7 azalarak 1 milyon 998 bin 740 tona geriledi.

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Enerji ithalatı faturası yüzde 36,3 azaldı
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