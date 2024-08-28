Enerji ithalatı faturası yüzde 5,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, temmuz ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 804 milyon 876 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 5 milyar 300 milyon 919 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Temmuz 2023'te bu rakam 5 milyar 17 milyon 647 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,6 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 8,2 artarak 2 milyon 615 bin 90 tona yükseldi.