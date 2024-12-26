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Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:00 Son Güncelleme: 26.12.2024 10:02

Enerji piyasalarında uygulanacak idari para cezaları arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 2025'te elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında uygulanacak idari para cezalarının yüzde 43,93 artırılmasına karar verildi.

AA
Enerji piyasalarında uygulanacak idari para cezaları arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 2025'te elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında uygulanacak idari para cezalarının yüzde 43,93 artırılmasına karar verilmesine ilişkin ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2025 yılı için yüzde 43,93 artışa gidildi.

Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

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Enerji piyasalarında uygulanacak idari para cezaları arttı
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