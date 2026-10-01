Enerji projeleri için Resmî Gazete’de yeni karar: Türkiye’nin birçok ilinde taşınmazlar kamulaştırılacak

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji ve altyapı projeleri kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmî Gazete'de yayımlandı.

PETROL VE DOĞAL GAZ PROJELERİ İÇİN KAMULAŞTIRMA

Karara göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait "Batman-Şırnak Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi", "Adıyaman-Diyarbakır Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi" ve "Karadeniz Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi" kapsamında belirlenen ruhsat alanlarında ihtiyaç duyulan taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Kamulaştırma, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri kapsamında lokasyon alanı ve yolu, petrol ve doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, üretim kampları, idari kampüs alanları ve depolama tesislerinin yapımı amacıyla gerçekleştirilecek.

Söz konusu taşınmazların, mülkiyet şeklinde ya da daimi veya geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

GİRESUN'DA DOĞAL GAZ TESİSLERİ İÇİN KAMULAŞTIRMA

Öte yandan Giresun'un Tirebolu, Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesislerinin yapımı için belirlenen taşınmazlar da acele kamulaştırılacak.

Bu taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör