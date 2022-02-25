Enerji sektörüne "iklim değişikliği" uyarısı





İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAYNAKLI RİSKİN FARKINDA OLUNMALI



Taşdelen, 2021'in salgının yanında yaşanılan en sıcak yıllardan biri olarak kayıtlara geçtiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"AFAD olarak 2021 yılında 1760 olaya müdahale edildi. 2021'in zor bir yıl olmasının nedenlerinden biri de iklim değişikliği ile ilişkilendirilebilecek olması. Günümüzde iklim değişikliğinin etkileri, kuşku duyulmaz bir şekilde ülkeleri etkisi altına almaya başladı. Hayatın tüm alanında bu olumsuz etkileri yaşıyoruz. Enerji sektöründe kritik altyapıları belirleyerek karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği kaynaklı riski bilmek ve buna karşı gerekli önlemleri zaman kaybetmeden almak zorundayız."

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Türkiye'nin sürekli afetlere maruz kaldığını vurguladı.

Afete hazırlıklı olmak gerektiğini ifade eden Köşger, "AFAD, afetle ilgili bütün katmanları ele alıyor ve değerlendiriyor. Aliağa bölgesinde enerji sektöründe kritik altyapılara iklim değişikliğinin etkisini tartışır hale gelmişiz. Bu önemli bir şey. Bunu her aşamasıyla ciddiye almamız lazım. Afetin riskini minimize etmek için afet olmadan önce yapacağımız çalışmaları, bu toprağın, bu coğrafyanın bu realitesini göz önünde bulundurarak yapmalıyız." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı ise 2022'nin "Afet Tatbikat Yılı" ilan edildiğini ve sene içinde çeşitli çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.

Seminere, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcileri katıldı.