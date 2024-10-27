Enerji teknolojilerine milyarlık yatırım! OEDAŞ elektrik şebekelerine 2025’te 5 milyar TL yatırım yapacak

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) koordinatörlüğünde Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik dağıtım faaliyetini yürüterek yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veren OEDAŞ'ın çalışmalarını yerinde görmek için bölgeye basın gezisi düzenlendi. Toplantıya OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, ⁠OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ Dağıtım Hizmetleri Müdürü Ahmet Tahir Ergenç, ⁠OEDAŞ Ar-Ge Grup Müdürü Ural Halaçoğlu, Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan ve basın mensupları katıldı.

Scada merkezi ile bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi, drone ile arıza tespiti ve çok sayıda Ar-Ge projesi gibi teknoloji yatırımlarına imza atan şirket adına değerlendirmede bulunan OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, ülke çapındaki dağıtım şirketlerinin Türkiye ekonomisine 30 milyar dolar katkı sağladığını vurguladı.

KÖY ŞEBEKELERİ YENİLENECEK

OEDAŞ'ın bölgede faaliyet gösterdiği 2017-2024 arası yaptığı yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulunan Celepci, "Afyonkarahisar'da 4,2 milyar, Bilecik'te 1,8 milyar, Eskişehir'de 3,5 milyar, Kütahya'da 3,4 milyar, Uşak'ta 2,5 milyar, teknoloji yatırımlarına 3,9 milyar olmak üzere toplam 19,4 milyar TL yatırım gerçekleştirdik" dedi.

OEDAŞ'ın yeni yatırım dönemine yönelik de açıklamalarda bulunan Celepci, 2025'te yaklaşık 5 milyar TL'lik yatırım planladıklarını ifade ederek 2026 ila 2030 yılları arasındaki dönem için ise her yıl 50-60 milyon dolar arasında bir yatırım planlandığını ifade etti.

Celepci, "TEDAŞ'ın kırsalda köy şebekelerinin iyileştirmesine yönelik beklentilerine istinaden bu çerçevede 2026-2030 yılları arasında köy şebekelerini ele alarak köy şebekelerinin alt yapısı yenilemelerine yönelik yatırımlar planlanacak" diye konuştu.

OEDAŞ TARİHİ AYDINLATIYOR

Celepci, Aizanoi Antik Kenti'nde sürdürülen aydınlatma çalışmalarının da tamamlandığını belirtti. Şirket bu kapsamda, Kütahya Valiliği ile iş birliği yaparak Aizanoi'nın aydınlatmasını gerçekleştirdi. Aizanoi antik kenti, dünyanın bilinen ilk borsa yapısı. Aizanoi'nin taş bloklarında Roma İmparatoru Dioeletianus'un MS. 301 yılında enflasyonla mücadele için yaptığı fiyat tespitlerinin bir kopyası da mevcut.

YERLİ YAZILIM İLE AKARYAKIT KULLANIMINDAN TASARRUF

Scada (Uzaktan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) ile beş ilde şebekenin yüzde 80'inde enerjiyi açma, kesme ve enerjiyi başka bir hatta yönlendirme için yapılan manevra operasyonları, Eskişehir'de kurulu kontrol merkezinden yani uzaktan gerçekleştiriliyor.

Ayrıca şebeke üzerinde 35 bin noktaya tesis edilmiş olan OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) modemleri vasıtasıyla dağıtım şebekesinin tamamında meydana gelen enerji kesinti verisi canlı olarak aynı kontrol merkezi tarafından izlenebiliyor.

OEDAŞ, abonelerin verilerinin tutulmasını ve abonelik işlemlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan abone bilgi yönetim sistemi olarak, tamamı yerli olan bir yazılım sistemi kullanıyor. Bu sayede; her yıl 3,6 milyon adet kağıt, 100 bin adet kargo ve 26 bin litre akaryakıt kullanımından tasarruf ediliyor.