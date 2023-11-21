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Giriş Tarihi: 21.11.2023 20:57 Son Güncelleme: 21.11.2023 20:57

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: Cezayir ile o anlaşma uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "BOTAŞ ile Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında atılan imzalarla iki ülke arasında 1988 yılından beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini üç yıl daha uzattık." açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: Cezayir ile o anlaşma uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir ziyareti kapsamında gerçekleşen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi İkinci Toplantısı'na katıldık." açıklamasında bulundu.

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Toplantı sonrasında BOTAŞ ile Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında atılan imzalarla iki ülke arasında 1988 yılından beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini üç yıl daha uzattık. Bu süre içerisinde Türkiye Cezayir'den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam edecek. Bu tarihi anlaşmanın uzatılmasına dair ortaya konulan irade taraflar arasında köklü iş birliğini daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacaktır.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: Cezayir ile o anlaşma uzatıldı
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