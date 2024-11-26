Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: ABD’nin Gazprom yaptırımları Türkiye’yi etkileyebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Bayraktar, "ABD'nin Gazprom yaptırımları Türkiye'yi etkileyebilir. Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesinde sendika ile görüştük, çalışanların endişeleri giderilecek" ifadelerini kullandı.

HEDEF RUSYA DEĞİL, TÜRKİYE



Ukrayna ve Rusya arasında sona ermek üzere olan gaz sevkiyatı anlaşmasına yönelik soruyu cevaplayan Bakan Bayraktar, "Bizim arz güvenliği açısından gaza ihtiyacımız var. Sanayimizin gaz ihtiyacı var. Geçmişte İran'a yaptırım vardı ama doğalgazda muafiyet vardı biliyorsunuz. Biz de böyle bir muafiyet istiyoruz ABD'den Rus doğalgazı için" diye konuştu.



Bayraktar ayrıca, Biden yönetiminin görev süresinin sonlarına doğru aldığı bu kararların bölgedeki enerji dengelerini yeniden şekillendirebileceğine işaret ederek, bu yaptırımların hedefi Rusya gibi görünse de Türkiye üzerinde ciddi bir baskı oluşturabileceğini kaydetti. Bakan Bayraktar, "Biden yönetimi giderayak, anlamıyoruz. Bir buçuk ay kaldı. Kötü tarafı, bu ambargoların bir gecede kalkması zor. Türkiye'ye muafiyet verilmezse hedef Rusya değil Türkiye demektir. Öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.



ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİ İÇİN AÇIKLAMA

Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine ilişkin Bakan Bayraktar, sendika ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, çalışanların endişelerini dikkate aldıklarını ifade ederek, "Endişelendikleri noktalar var. Endişe edilen şeyleri düşünerek özelleştirmenin yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Santraldeki çalışanların çoğunun kamu işçisi olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Şu anda da kamusal bir çatı altında değiller. Endişe ettikleri hususları gidermemiz lazım" şeklinde konuştu. Çayırhan Termik Santrali'nin daha önce 20 yıl boyunca özel sektör tarafından işletildiğini hatırlatan Bayraktar, özelleştirmeyle birlikte yerli kömürden üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.



Son 4 yıldır devlet eliyle işletilen santralin işçilerin haklarına zarar verilmeden özelleştirileceğini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Çayırhan çalışmalı, hatta daha çok çalışmalı. Şu anda bin 249 kişi çalışıyor. Özel sektör eliyle çalıştığı zaman bu sayının artması lazım" dedi.