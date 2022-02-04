Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ’Güney Gaz Koridoru’ toplantısına katılacak

TANAP'ta ise Azerbaycan'dan Güney Gaz Koridoru Şirketi-SGC'nin yüzde 51, SOCAR Turkey Enerji AŞ'nin yüzde 7, BOTAŞ'ın yüzde 30 ve BP Pipelines (TANAP) Limited şirketinin yüzde 12 olmak üzere hisseleri bulunuyor.